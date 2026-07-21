Численность избирателей в Братске продолжает сокращаться

По данным на 1 июля 2026 года в Братске зарегистрирован 159 421 избиратель. Это на 1,4 тысячи человек меньше, чем на 1 июля прошлого года. Таким образом, за год численность избирателей в Братске стала меньше примерно на 1%. В последние годы в Братске фиксируется исключительно снижение числа избирателей. К примеру, 5 лет назад (на 1 июля 2021 года) по данным Облизбиркома в Братске было зарегистрировано свыше 166 тысяч избирателей.
Похожая ситуация складывается и в Ангарском городском округе. Там за год число избирателей уменьшилось на 0,5%, или на 824 человека. Сейчас там проживают 174 868 граждан с избирательным правом.
В столице же Приангарья ситуация иная. Там за год, наоборот, избирателей стало больше — на 473 человека. По данным на 1 июля в Иркутске живет 450 156 избирателей.
В целом же по Приангарью сохранилась тенденция на уменьшение числа граждан с избирательным правом. За год в Приангарье избирателей стало меньше на 0,2% (на 3,6 тысяч человек). На 1 июля в регионе зарегистрировано 1 817 600 человек, которые могут избирать и быть избранными.