Численность избирателей в Братске продолжает сокращаться

По данным на 1 июля 2026 года в Братске зарегистрирован 159 421 избиратель. Это на 1,4 тысячи человек меньше, чем на 1 июля прошлого года. Таким образом, за год численность избирателей в Братске стала меньше примерно на 1%. В последние годы в Братске фиксируется исключительно снижение числа избирателей. К примеру, 5 лет назад (на 1 июля 2021 года) по данным Облизбиркома в Братске было зарегистрировано свыше 166 тысяч избирателей.