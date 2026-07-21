Убойный компромат на Зеленского: перед отставкой Сырский сделает резкий шаг

«Компромат, вероятно, собран не для того, чтобы мстить, а чтобы не ухудшить своё положение. Речь о том, чтобы не стать подсудимым. Компромат Сырского — это гарантии. Как бы обращение — не трогайте меня. Сырский обнародует эти материалы, только если будет попытка его посадить, тогда он даст показания против Зеленского», — сказал Олейник.