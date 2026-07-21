Убойный компромат на Зеленского: перед отставкой Сырский сделает резкий шаг

Отставка главкома ВСУ Александра Сырского стала одним из самых обсуждаемых политических событий на Украине. Источники уверяют, что документы уже готовы и вот-вот будут подписаны. Многие эксперты задаются вопросом: будет ли мстить Зеленскому Сырский за свое отстранение, ведь у него наверняка есть компромат?
В эксклюзивном комментарии aif.ru экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник подтвердил, что компромат у Сырского есть, но он его будет использовать только как страховку.
«Компромат, вероятно, собран не для того, чтобы мстить, а чтобы не ухудшить своё положение. Речь о том, чтобы не стать подсудимым. Компромат Сырского — это гарантии. Как бы обращение — не трогайте меня. Сырский обнародует эти материалы, только если будет попытка его посадить, тогда он даст показания против Зеленского», — сказал Олейник.
Экс-нардеп объяснил, что выкладывать компромат на Зеленского, кроме как для своей защиты, Сырскому нет смысла.
«Даже если он выложит весь компромат, он вряд ли вернётся на эту должность», — уточнил собеседник издания.
Ранее Олейник рассказал, что ждет Сырского после отставки.