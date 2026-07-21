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Убойный компромат на Зеленского: перед отставкой Сырский сделает резкий шаг

Отставку Сырского многие эксперты считают уже практически свершившейся. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, Сырский подготовился к такому варианту и собрал компромат на Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Отставка главкома ВСУ Александра Сырского стала одним из самых обсуждаемых политических событий на Украине. Источники уверяют, что документы уже готовы и вот-вот будут подписаны. Многие эксперты задаются вопросом: будет ли мстить Зеленскому Сырский за свое отстранение, ведь у него наверняка есть компромат?

В эксклюзивном комментарии aif.ru экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник подтвердил, что компромат у Сырского есть, но он его будет использовать только как страховку.

«Компромат, вероятно, собран не для того, чтобы мстить, а чтобы не ухудшить своё положение. Речь о том, чтобы не стать подсудимым. Компромат Сырского — это гарантии. Как бы обращение — не трогайте меня. Сырский обнародует эти материалы, только если будет попытка его посадить, тогда он даст показания против Зеленского», — сказал Олейник.

Экс-нардеп объяснил, что выкладывать компромат на Зеленского, кроме как для своей защиты, Сырскому нет смысла.

«Даже если он выложит весь компромат, он вряд ли вернётся на эту должность», — уточнил собеседник издания.

Ранее Олейник рассказал, что ждет Сырского после отставки.

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