Химик Дорохов: ряд продуктов лучше не заказывать летом с помощью доставки

«При температуре воздуха выше +30 °C бактерии начинают активно размножаться уже в течение первого часа. Наибольшую опасность представляют сальмонеллы, листерии, стафилококки и другие бактерии, которые способны быстро увеличивать свою численность в богатых белком продуктах. Некоторые микроорганизмы при этом успевают вырабатывать токсины, способные вызвать пищевое отравление даже в том случае, если самих бактерий впоследствии станет меньше», — пояснил специалист.