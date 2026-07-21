Химик Дорохов: ряд продуктов лучше не заказывать летом с помощью доставки

Летом быстрее всего портятся продукты с высоким содержанием белка и влаги. В первую очередь это суши и роллы, блюда из сырой рыбы и морепродуктов, охлаждённое мясо и птица, изделия из мясного фарша, молочные десерты, кремовые торты, мягкие сыры, салаты с майонезной заправкой и готовые блюда с яйцами.
Об этом предупредил в беседе с RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
«При температуре воздуха выше +30 °C бактерии начинают активно размножаться уже в течение первого часа. Наибольшую опасность представляют сальмонеллы, листерии, стафилококки и другие бактерии, которые способны быстро увеличивать свою численность в богатых белком продуктах. Некоторые микроорганизмы при этом успевают вырабатывать токсины, способные вызвать пищевое отравление даже в том случае, если самих бактерий впоследствии станет меньше», — пояснил специалист.
Значительно лучше переносят доставку в тёплое время года продукты с низким содержанием влаги или высокой кислотностью, предупредил эксперт.
«Хлебобулочные изделия без крема, сухая выпечка, цельные фрукты, орехи, твёрдые сыры, шоколад, печенье, а также продукты в герметичной заводской упаковке остаются безопасными гораздо дольше», — заявил Дорохов.
Отмечается, что безопасность еды зависит не только от качества приготовления, но и от соблюдения температурного режима во время перевозки.
«Большинство сервисов используют термосумки, однако они лишь замедляют нагрев продуктов и не заменяют холодильное оборудование. Если доставка скоропортящегося заказа занимает более часа, особенно в жаркую погоду, температура внутри упаковки постепенно повышается до значений, благоприятных для активного размножения микроорганизмов», — отметил химик.
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Повторное охлаждение не делает продукт безопасным, предостерёг он.
«Если еда успела нагреться во время перевозки, последующее помещение в холодильник не уничтожает бактерии и не разрушает токсины, которые они могли выработать. Холод лишь замедляет дальнейшее размножение микроорганизмов, поэтому риск пищевого отравления сохраняется», — заявил Дорохов.
В жаркую погоду продукты желательно употребить в течение 20—30 минут после доставки и не оставлять надолго в автомобиле, на солнце или в помещении без кондиционера, посоветовал он.
«При получении заказа важно оценить, соответствует ли температура продукта условиям его хранения. Горячие блюда должны оставаться горячими, а охлаждённые — холодными. Если скоропортящиеся продукты доставили заметно тёплыми, это может свидетельствовать о нарушении температурного режима. В таком случае определить безопасность продукта по внешнему виду или запаху уже невозможно», — заключил собеседник RT.
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