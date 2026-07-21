Axios: посредники передали США и Ирану предложение по прекращению огня

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Посредники передали США с Ираном предложение по прекращению огня на 10 дней. Об этом 20 июля сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По его данным, «Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники передали США и Ирану предложение по 10-дневному прекращению огня». Портал указал, что администрация американского президента Дональда Трампа «изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые приведут к закрытию окна дипломатических возможностей». Axios подчеркнул, что Вашингтон при этом «готовится к тому, что переговоры [с Ираном] обернутся провалом».
Как отмечает Axios, новое предложение, помимо прекращения огня, предусматривает восстановление судоходства в Ормузском проливе и призвано «дать Вашингтону и Тегерану пространство для того, чтобы спасти разваливающийся меморандум о взаимопонимании». Портал отмечает, что к настоящему моменту ни одна, ни другая сторона не приняли выдвинутое посредниками предложение.
Источник портала в американской администрации изложил позицию, согласно которой стороны по-прежнему участвуют в переговорном процессе, но Вашингтон намерен продолжать наносить удары по исламской республике до тех пор, пока Трамп считает это целесообразным.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.