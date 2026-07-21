Axios: посредники передали США и Ирану предложение по прекращению огня

По его данным, «Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники передали США и Ирану предложение по 10-дневному прекращению огня». Портал указал, что администрация американского президента Дональда Трампа «изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые приведут к закрытию окна дипломатических возможностей». Axios подчеркнул, что Вашингтон при этом «готовится к тому, что переговоры [с Ираном] обернутся провалом».