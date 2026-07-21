Операторы дронов помешали логистике ВСУ в Харьковской области

«Специалисты подразделений войск беспилотных систем в составе 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” уничтожили НРТК ВСУ при попытке доставки продовольствия и боеприпасов на свои позиции в зоне проведения СВО в Харьковской области», — говорится в сообщении.