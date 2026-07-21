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Операторы дронов помешали логистике ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие сорвали подвоз боеприпасов и продовольствия противника.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки войск «Север» уничтожили наземный робототехнический комплекс ВСУ, сорвав доставку продовольствия и боеприпасов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.

«Специалисты подразделений войск беспилотных систем в составе 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” уничтожили НРТК ВСУ при попытке доставки продовольствия и боеприпасов на свои позиции в зоне проведения СВО в Харьковской области», — говорится в сообщении.

В то же время в Сумской области были уничтожены наземный робототехнический комплекс и оборудованное укрытие с живой силой противника.

Говоря про работу группировки, в ведомстве также подчеркнули, что бойцы добровольческого подразделения «БАРС-Курск» в составе группировки войск «Север» ежедневно выполняют свои задачи по противовоздушной обороне в Курской области.

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