Операторы дронов помешали логистике ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки войск «Север» уничтожили наземный робототехнический комплекс ВСУ, сорвав доставку продовольствия и боеприпасов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.
«Специалисты подразделений войск беспилотных систем в составе 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” уничтожили НРТК ВСУ при попытке доставки продовольствия и боеприпасов на свои позиции в зоне проведения СВО в Харьковской области», — говорится в сообщении.
В то же время в Сумской области были уничтожены наземный робототехнический комплекс и оборудованное укрытие с живой силой противника.
Говоря про работу группировки, в ведомстве также подчеркнули, что бойцы добровольческого подразделения «БАРС-Курск» в составе группировки войск «Север» ежедневно выполняют свои задачи по противовоздушной обороне в Курской области.