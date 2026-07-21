«Запад» уничтожил ударные и разведывательные дроны ВСУ

«На кадрах в ходе круглосуточного боевого дежурства средствами воздушной разведки были своевременно обнаружены и идентифицированы ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ самолетного типа, следовавшие в сторону позиций российских подразделений в Красном Лимане. На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, операторы FPV-перехватчиков настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство БПЛА противника, осуществив их таран и уничтожение в воздухе», — говорится в сообщении.