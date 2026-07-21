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«Запад» уничтожил ударные и разведывательные дроны ВСУ

В Минобороны РФ заявили, что военнослужащие также поразили замаскированный в городской застройке пункт управления БПЛА с личным составом противника на краснолиманском направлении.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки войск «Запад» поразили разведывательные и ударные дроны ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.

«На кадрах в ходе круглосуточного боевого дежурства средствами воздушной разведки были своевременно обнаружены и идентифицированы ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ самолетного типа, следовавшие в сторону позиций российских подразделений в Красном Лимане. На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, операторы FPV-перехватчиков настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство БПЛА противника, осуществив их таран и уничтожение в воздухе», — говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие расчетов ударных беспилотников «Молния-2» группировки войск «Запад» поразили замаскированный в городской застройке пункт управления БПЛА с личным составом противника на краснолиманском направлении.

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