Северная Корея поддержала позицию России по Украине

Чвэ Сон Хи заверила Сергея Лаврова, что Пхеньян неизменно поддерживает политику Москвы, направленную на устранение первопричин конфликта на Украине и защиту суверенитета и территориальной целостности России. Господин Лавров, как пишет ЦТАК, в ответ поддержал шаги Северной Кореи по противодействию враждебным действиям со стороны государств, которые угрожают ее суверенитету, праву на развитие и интересам безопасности.