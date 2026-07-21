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Стрельбы в японской зоне: Токио жёстко обратился к Пекину

Правительство Японии направило Китаю дипломатическое представление после стрельб, которые, как утверждает Минобороны страны, китайские военные провели в японской исключительной экономической зоне.

Правительство Японии направило Китаю дипломатическое представление после стрельб, которые, как утверждает Минобороны страны, китайские военные провели в японской исключительной экономической зоне. Об этом сообщил генсек кабинета министров Минору Кихара.

Кихара заявил, что Токио выразил протест Пекину из‑за стрельб с китайского эсминца. По его словам, такие действия создавали потенциальную угрозу для судов, находившихся в районе инцидента.

Японское Минобороны ранее сообщило, что стрельба из пулемета велась в акватории примерно в 180 километрах к юго‑западу от острова Окиноторисима. В ведомстве уточнили, что 19 июля китайский эсминец двигался в 330 километрах от острова в северо‑восточном направлении. Рядом находились еще один эсминец и судно снабжения ВМС КНР.

Инцидент произошел вскоре после завершения российско‑китайских учений «Морское взаимодействие — 2026» у порта Циндао. После маневров корабли двух стран перешли к совместному патрулированию акватории Азиатско‑Тихоокеанского региона. Представитель Минобороны КНР Цзян Бинь заявил, что сотрудничество Китая и России не направлено против третьих государств.

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