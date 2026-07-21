ШАНХАЙ, 21 июл — РИА Новости. Россия не приемлет попыток некоторых столиц навязать свои стандарты и ввести односторонние санкции, чтобы лишить развивающиеся страны инструментов для создания своих моделей ИИ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.
«Вне зависимости от политической конъюнктуры важно сохранять профессиональный диалог и искать объединительную повестку. ИИ должен служить развитию и сплочению людей, а не становиться фактором разделения мира», — заявил Алимов по итогам Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.
По словам дипломата, Россия все чаще убеждается, что технологическая политика некоторых стран мало чем отличается от действий Ост-Индских компаний, столетиями безнаказанно грабивших весь мир и устранявших всех, кто стоял у них на пути к господству.
«Поэтому не приемлем попыток некоторых столиц навязать свои стандарты и ввести односторонние санкции, лишить развивающиеся страны доступа к обучающим данным, вычислительным мощностям, программно-аппаратной базе, которые необходимы для создания собственных моделей ИИ», — указал он.