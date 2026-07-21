Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД высказались о попытках помешать странам развиваться в области ИИ

МИД: РФ не приемлет попыток помешать странам создавать свои модели ИИ.

Источник: © РИА Новости

ШАНХАЙ, 21 июл — РИА Новости. Россия не приемлет попыток некоторых столиц навязать свои стандарты и ввести односторонние санкции, чтобы лишить развивающиеся страны инструментов для создания своих моделей ИИ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.

«Вне зависимости от политической конъюнктуры важно сохранять профессиональный диалог и искать объединительную повестку. ИИ должен служить развитию и сплочению людей, а не становиться фактором разделения мира», — заявил Алимов по итогам Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.

По словам дипломата, Россия все чаще убеждается, что технологическая политика некоторых стран мало чем отличается от действий Ост-Индских компаний, столетиями безнаказанно грабивших весь мир и устранявших всех, кто стоял у них на пути к господству.

«Поэтому не приемлем попыток некоторых столиц навязать свои стандарты и ввести односторонние санкции, лишить развивающиеся страны доступа к обучающим данным, вычислительным мощностям, программно-аппаратной базе, которые необходимы для создания собственных моделей ИИ», — указал он.