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Еще 11 кандидатов представили документы о выдвижении на выборы в Госдуму от Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20 июля в окружные избирательные комиссии поступили документы о выдвижении кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20 июля в окружные избирательные комиссии поступили документы о выдвижении кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва.

По Красноярскому одномандатному округу № 58 выдвинуты Ирина Крайник от «Справедливой России» и Владислав Алейников от партии «Зеленые».

По Центральному округу № 59 документы представили Владимир Озереденко от «Справедливой России», Семен Караев от партии «Зеленые» и Виталий Телин от партии «Родина».

По Дивногорскому округу № 60 выдвинуты Сергей Еремин от «Единой России», Максим Маркерт от «Справедливой России» и Вячеслав Дюков от партии «Зеленые».

По Енисейскому округу № 61 документы представили Владислав Коновалов от партии «Новые люди», Вячеслав Гордеев от партии «Родина» и Павел Гопоненко от партии «Зеленые».

Источник: Крайизбирком_24.

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