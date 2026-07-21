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Олег Ликонцев и Александр Дроздов зарегистрированы кандидатами на выборы в Госдуму

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20 июля окружные избирательные комиссии приняли решения о регистрации двух кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20 июля окружные избирательные комиссии приняли решения о регистрации двух кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва.

По Красноярскому одномандатному округу № 58 зарегистрирован Олег Ликонцев, выдвинутый «Единой Россией». По Центральному округу № 59 зарегистрирован Александр Дроздов, также выдвинутый «Единой Россией».

Кандидата от ЛДПР по Дивногорскому одномандатному округу № 60 Григория Гаврилова известят о недостатках в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации. Устранить их необходимо не позднее 23 июля.

Источник: Крайизбирком_24.

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