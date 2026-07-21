Трамп хочет посетить РФ для подписания деловых соглашений

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Москву ради подписания деловых соглашений. Эту поездку анонсировал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он уточнил, что американский лидер приедет в российскую столицу в сопровождении большой группы бизнесменов.
«Представляете, сколько американских бизнесменов приедут с Дональдом Трампом из Америки в Москву на подписание разных деловых соглашений», — сказал Эйджи в интервью РИА Новости.
Глава AmCham напомнил, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске пригласил того посетить Российскую Федерацию. Эйджи предположил, что Трамп приедет в Москву после завершения СВО.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что предложение от лидера РФ Владимира Путина американскому президенту Дональду Трампу посетить Москву остается в силе.
Напомним, Трамп во время саммита НАТО в Анкаре поинтересовался у Владимира Зеленского, готов ли тот отправиться в Москву для проведения мирных переговоров.