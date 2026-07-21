Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп хочет посетить РФ для подписания деловых соглашений

Глава AmCham Эйджи: после окончания СВО Трамп приедет в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Москву ради подписания деловых соглашений. Эту поездку анонсировал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он уточнил, что американский лидер приедет в российскую столицу в сопровождении большой группы бизнесменов.

«Представляете, сколько американских бизнесменов приедут с Дональдом Трампом из Америки в Москву на подписание разных деловых соглашений», — сказал Эйджи в интервью РИА Новости.

Глава AmCham напомнил, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске пригласил того посетить Российскую Федерацию. Эйджи предположил, что Трамп приедет в Москву после завершения СВО.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что предложение от лидера РФ Владимира Путина американскому президенту Дональду Трампу посетить Москву остается в силе.

Напомним, Трамп во время саммита НАТО в Анкаре поинтересовался у Владимира Зеленского, готов ли тот отправиться в Москву для проведения мирных переговоров.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше