В Липецке на территории производственных объектов произошло возгорание

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Возгорание произошло на территории производственных объектов в Липецке, площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«В Липецке, на территории производственных объектов на улице Передельческой, произошло возгорание на открытой площадке. Площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров», — написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Уточняется, что к месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений, работают все оперативные службы.