Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Липецке на территории производственных объектов произошло возгорание

В Липецке произошло открытое возгорание на территории производственных объектов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Возгорание произошло на территории производственных объектов в Липецке, площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«В Липецке, на территории производственных объектов на улице Передельческой, произошло возгорание на открытой площадке. Площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров», — написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Уточняется, что к месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений, работают все оперативные службы.