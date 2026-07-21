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Туристы из КНР ехали в автобусе, попавшем в ДТП в Приангарье

Туристы из КНР ехали в автобусе, попавшем в ДТП в Приангарье в понедельник.

ИРКУТСК, 21 июл — РИА Новости. Китайские туристы ехали в автобусе, который в понедельник столкнулся с внедорожником на Байкальском тракте в Приангарье, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Вечером 20 июля на Байкальском тракте вблизи поселка Листвянка произошло ДТП с участием туристического автобуса и внедорожника. В результате столкновения автомобиля Mitsubishi Pajero и автобуса на месте погиб 59-летний водитель внедорожника. Иркутская епархия сообщила, что в автокатастрофе погиб настоятель храма в честь Святой Троицы села Хомутово протоиерей Вячеслав Пушкарев.

Водителю и пассажирам автобуса медицинская помощь на месте не потребовалась. Однако позже несколько туристов обратились к медикам. В больнице зафиксированы травмы, не угрожающие жизни.

«В автобусе ехали китайские туристы», — сообщил собеседник агентства.

СК проводит доследственную проверку по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку также проводят прокуратура и ГАИ.