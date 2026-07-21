Туристы из КНР ехали в автобусе, попавшем в ДТП в Приангарье

Вечером 20 июля на Байкальском тракте вблизи поселка Листвянка произошло ДТП с участием туристического автобуса и внедорожника. В результате столкновения автомобиля Mitsubishi Pajero и автобуса на месте погиб 59-летний водитель внедорожника. Иркутская епархия сообщила, что в автокатастрофе погиб настоятель храма в честь Святой Троицы села Хомутово протоиерей Вячеслав Пушкарев.