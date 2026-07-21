СМИ: НАТО не хватает хлопка для производства взрывчатки для боеприпасов

Согласно сообщению издания, Европе необходимо увеличить свои производственные мощности нитроцеллюлозы более чем вдвое, до 20 тысяч тонн в год, чтобы подготовить свою сеть поставок к форс-мажорам. В рамках усилий по сокращению дефицита немецкий оборонный концерн Rheinmetall переоборудует завод по производству нитроцеллюлозы в гражданских целях в предприятие военного назначения. Польша также создает новое предприятие по производству нитроцеллюлозы.