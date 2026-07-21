В Липецке произошло возгорание на территории производственных объектов

Возгорание произошло в ночь на 21 июля на территории производственных объектов в Липецке. Огнём охвачена площадь около 2,5 тыс. кв. м.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Отмечается, что возгорание произошло на открытой площадке.
«К месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений», — говорится в публикации.
Ранее стало известно о ликвидации открытого горения на производстве полимерных материалов в Ленинградской области.