Член ОП Машаров: председатель СНТ обязан отчитываться о финансовой деятельности

Для управления садоводческим некоммерческим товариществом необходим председатель, который будет следить за выполнением решения собраний собственников и предлагать инициативы по улучшению жизни СНТ.
Об этом заявил в беседе с RT Евгений Машаров, член Общественной палаты России.
«Деятельность председателя товарищества описывается в ст. 19 федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ “О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, — напомнил специалист.
Согласно ст. 16, председатель избирается из числа членов СНТ общим собранием, добавил эксперт.
«Срок его полномочий — до пяти лет (определяется уставом) и возможно переизбрание (количество сроков обычно не ограничено)», — объяснил собеседник RT.
Как подчеркнул Машаров, председателем не может быть лицо, которое имеет непогашенную судимость по экономическим преступлениям, признанное недееспособным или ограниченно дееспособным, а также являющееся индивидуальным предпринимателем с теми же видами деятельности.
По его словам, председатель организует выполнение решений общего собрания и правления, руководит наёмными работниками, обеспечивает бухгалтерскую отчётность, подписывает протоколы общего собрания и правления, выдаёт справки и выписки, утверждает текущие платежи в рамках бюджета, принимает взносы, организует взыскание долгов.
Кроме того, специалист пояснил, что председатель обязан размещать на информационных стендах и сайте протоколы собраний, отчитываться перед общим собранием о финансовой деятельности и предоставлять реестр членов для ознакомления.
«По ст. 17 общие собрания проводятся не реже одного раза в год», — объяснил он.
Также председатель занимается ведением бухгалтерского учёта, предоставлением налоговых деклараций, расчётом и сбор членских и целевых взносов, рассказал Машаров.
Ранее россиян предупредили, что СНТ вправе начислять пени за долги по взносам.