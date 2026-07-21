ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ заминировали тело погибшего сослуживца в населенном пункте Вольное в Днепропетровской области, и это не единичный случай, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск «Восток» с позывным Копченный.
Копченный сообщил, что во время зачистки населенного пункта российские бойцы обнаружили тело погибшего украинского военного в одном из домов и попытались осмотреть его для установления личности.
«Они своих убитых минируют. Мы вот шли по поселку, когда лежал двухсотый (убитый — ред.) в доме. Хотели посмотреть документы, осмотреть. Он оказался заминирован. Увидели, что под ним лежит граната», — рассказал Копченный.
По словам военнослужащего, российские бойцы приняли решение обезвредить опасный предмет дистанционно.
Минобороны России 19 июля сообщило об освобождении населенного пункта Вольное в Днепропетровской области силами группировки войск «Восток».