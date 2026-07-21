NZZ: смена главкома ударит по имиджу Зеленского

На прошлой неделе Зеленский инициировал очередную смену правительства. Рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко и весь кабинет, включая министра обороны Михаила Федорова. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах прошли митинги в поддержку экс-министра и против Сырского.