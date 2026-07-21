NZZ: смена главкома ударит по имиджу Зеленского

Предполагаемая отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не поможет Владимиру Зеленскому снять внутреннее напряжение в армии и не избавит украинские силы от распрей. Такой вывод делает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
По мнению авторов материала, смена фигуры на вершине военной иерархии не гарантирует снижения конфликтности внутри ВСУ. Напротив, на начальном этапе следует ожидать внутренних столкновений: нескольким командирам из ближайшего окружения Сырского придется столкнуться с перемещениями на другие должности.
Издание также отмечает, что это решение на фоне давления со стороны протестующих украинцев может ударить по имиджу главы киевского режима. Уступка требованию об отставке генерала — непростой шаг, который Зеленскому будет сложно подать как компромисс, позволяющий сохранить лицо.
Слухи об отставке Сырского появились в понедельник — их распространили украинские СМИ. В Генштабе ВСУ информацию опровергли, заявив, что главком продолжает исполнять обязанности. Однако Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что преемник может быть определен уже в ближайшие дни. Вероятным кандидатом называют командующего Объединенными силами генерал-майора Михаила Драпатого.
На прошлой неделе Зеленский инициировал очередную смену правительства. Рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко и весь кабинет, включая министра обороны Михаила Федорова. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах прошли митинги в поддержку экс-министра и против Сырского.
Новый глава Минобороны пока не назначен. Исполнение обязанностей поручено врио главы СБУ Евгению Хмаре.
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