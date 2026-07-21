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Армия Ирана нанесла удар по трем базам США в Кувейте

Press TV: армия Ирана нанесла удар по трем базам США в Кувейте.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Армия Ирана поразила объекты и вертолетную стоянку на трех американских базах в Кувейте, сообщает телеканал Press TV.

«Армия Ирана объявила, что… ее ударные беспилотники-камикадзе атаковали административные здания и антенны радиопеленгации на базе “Арифджан”, площадку для стоянки вертолетов в лагере “Аль-Удайри”, а также казарму на авиабазе “Ахмад Аль-Джабер” в Кувейте», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Press TV.

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