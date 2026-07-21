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Дмитриев спросил Мерца, скучает ли он по «Северным потокам»

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в понедельник, 20 июля, предположил, что канцлер Германии Фридрих Мерц, вероятно, ностальгирует по российским газопроводам «Северный поток».

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в понедельник, 20 июля, предположил, что канцлер Германии Фридрих Мерц, вероятно, ностальгирует по российским газопроводам «Северный поток».

— Признание проблемы — первый шаг к ее решению. Скучаете по «Северным потокам», не так ли, — написал Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал заявление Мерца об энергетическом кризисе в Европе из-за нехватки российского газа.

Отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис. Об этом в воскресенье, 19 июля, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF. Политик попытался оправдаться за невыполнение громких обещаний, данных им гражданам страны.

Ранее издание Advance писало, что Германия может столкнуться с масштабным политическим кризисом, последствия которого способны затронуть не только саму страну, но и стабильность всего Евросоюза.

16 июля бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в своей авторской статье в журнале «Национальная оборона» написал, что посредством накачки Украины деньгами и оружием ФРГ и Евросоюз надеются истощить РФ к 2030 году и подготовиться к прямому вооруженному конфликту со страной.

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