Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в понедельник, 20 июля, предположил, что канцлер Германии Фридрих Мерц, вероятно, ностальгирует по российским газопроводам «Северный поток».
— Признание проблемы — первый шаг к ее решению. Скучаете по «Северным потокам», не так ли, — написал Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал заявление Мерца об энергетическом кризисе в Европе из-за нехватки российского газа.
Отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис. Об этом в воскресенье, 19 июля, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF. Политик попытался оправдаться за невыполнение громких обещаний, данных им гражданам страны.
Ранее издание Advance писало, что Германия может столкнуться с масштабным политическим кризисом, последствия которого способны затронуть не только саму страну, но и стабильность всего Евросоюза.
16 июля бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в своей авторской статье в журнале «Национальная оборона» написал, что посредством накачки Украины деньгами и оружием ФРГ и Евросоюз надеются истощить РФ к 2030 году и подготовиться к прямому вооруженному конфликту со страной.