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Press TV: Иран нанёс удары по трём базам США в Кувейте

Американские военные базы Кэмп-Арифджан, Аль-Удаири и Ахмад аль-Джабер в Кувейте подверглись ударам со стороны армии Ирана.

Американские военные базы Кэмп-Арифджан, Аль-Удаири и Ахмад аль-Джабер в Кувейте подверглись ударам со стороны армии Ирана.

Такую информацию приводит телеканал Press TV. По его данным, удары были нанесены по административному зданию, антенне радиопеленгации, площадке для стоянки вертолётов и казарме.

Ранее гостелерадиокомпания IRIB сообщила об ударах ВС Ирана по системам HIMARS на базе США Кэмп-Арифджан.

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