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Иран вновь нанес удары по военным объектам США в Кувейте

Иранские военные атаковали административные здания и антенны радиопеленгации на базе Арифджан, вертолетную стоянку в лагере Аль-Удайри, а также здание для размещения военнослужащих на авиабазе Ахмад Аль-Джабер.

ДОХА, 21 июля. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удары по двум базам США и американскому военному лагерю в Кувейте.

«Армия Ирана объявила, что ее дроны-камикадзе атаковали административные здания и антенны радиопеленгации на базе Арифджан, вертолетную стоянку в лагере Аль-Удайри, а также здание для размещения военнослужащих на авиабазе Ахмад Аль-Джабер в Кувейте», — говорится в заявлении КСИР, которое приводит телеканал Press TV.

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