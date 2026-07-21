Иран вновь нанес удары по военным объектам США в Кувейте

«Армия Ирана объявила, что ее дроны-камикадзе атаковали административные здания и антенны радиопеленгации на базе Арифджан, вертолетную стоянку в лагере Аль-Удайри, а также здание для размещения военнослужащих на авиабазе Ахмад Аль-Джабер в Кувейте», — говорится в заявлении КСИР, которое приводит телеканал Press TV.
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