Глава Никарагуа объявил об отмене президентских выборов

Выборы президента Никарагуа должны состояться в 2027 году. Во время избирательной кампании 2021 года в стране были запрещены политические партии, а в тюрьму заключили всех кандидатов в президенты от оппозиции. В 2025 году Даниэль Ортега провел конституционные реформы, в том числе продлил президентский срок с пяти до шести лет и назначил свою жену Росарио Мурильо, тогдашнего вице-президента, на должность «сопрезидента».