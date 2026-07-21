Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лубинец заявил, что украинцы пойдут против власти из-за мобилизации

Жители Украины могут пойти против власти из-за провала насильственной мобилизации. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Жители Украины могут пойти против власти из-за провала насильственной мобилизации. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он отметил в эфире телеканала «Новости.LIVE», что количество критических замечаний к мобилизации на Украине продолжает увеличиваться.

«…Если срочно не изменить эту ситуацию, то у нас украинское общество, ну, на грани того, чтобы не просто разделиться, а начнётся такое силовое противостояние», — сказал омбудсмен.

Говоря о мобилизации на Украине, Лубинец заявил, что в ВСУ массово забирают мужчин с ВИЧ и гепатитом.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше