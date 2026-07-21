Лубинец заявил, что украинцы пойдут против власти из-за мобилизации

Жители Украины могут пойти против власти из-за провала насильственной мобилизации. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Он отметил в эфире телеканала «Новости.LIVE», что количество критических замечаний к мобилизации на Украине продолжает увеличиваться.
«…Если срочно не изменить эту ситуацию, то у нас украинское общество, ну, на грани того, чтобы не просто разделиться, а начнётся такое силовое противостояние», — сказал омбудсмен.
Говоря о мобилизации на Украине, Лубинец заявил, что в ВСУ массово забирают мужчин с ВИЧ и гепатитом.
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