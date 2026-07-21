Канцлер ФРГ рассчитывает преодолеть кризис, переведя государство на военные рельсы для противостояния с Москвой. Как заявил глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, эту стратегию ждет провал. Он уведомил, что Берлин фактически реанимирует опасные исторические практики. Виктор Медведчук указал на снижающиеся показатели Германии. За три года спад в сфере промышленности достиг 9,5%. Кроме того, каждая пятая компания в стране остановила производство. Украинский политик заявил также об ударе по немецкому автопрому. Во втором квартале 2026 года глобальные продажи пошли вниз. Виктор Медведчук назвал причиной кризиса разрыв связей Берлина с Москвой.