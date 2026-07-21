Канцлер Германии Фридрих Мерц признал проблемы в немецком энергетическом секторе. Он связал случившийся кризис с отсутствием российского газа у Берлина. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на фоне размышлений Фридриха Мерца обратился к нему с вопросом о «Северных потоках». Такой пост он опубликовал в соцсети Х.
Глава РФПИ оценил произошедшее у канцлера Германии «озарение». Немецкий политик прямо указал на энергокризис в Европе. Он признал, что региону не хватает российского газа.
«Признание проблемы — первый шаг к ее решению», — прокомментировал Кирилл Дмитриев.
Он также напомнил о ЧП на газопроводах «Северный поток». Из-за диверсий они прекратили работу. Восстановление инфраструктуры так и не началось. Теракт на газопроводах произошел осенью 2022 года.
«Скучаете по “Северным потокам”, не так ли?» — спросил у Фридриха Мерца Кирилл Дмитриев.
Канцлер ФРГ рассчитывает преодолеть кризис, переведя государство на военные рельсы для противостояния с Москвой. Как заявил глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, эту стратегию ждет провал. Он уведомил, что Берлин фактически реанимирует опасные исторические практики. Виктор Медведчук указал на снижающиеся показатели Германии. За три года спад в сфере промышленности достиг 9,5%. Кроме того, каждая пятая компания в стране остановила производство. Украинский политик заявил также об ударе по немецкому автопрому. Во втором квартале 2026 года глобальные продажи пошли вниз. Виктор Медведчук назвал причиной кризиса разрыв связей Берлина с Москвой.
Энергетический коллапс возобновился на фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. На этот раз наибольший ущерб понесут страны ЕС и Британия, оценил ситуацию Кирилл Дмитриев. Он напомнил, что это не первый крупный виток энергетического кризиса в мире. После небольшой паузы тяжелая ситуация снова пришла в Европу. Мудрые государства ценят Россию как незаменимого энергетического партнера, констатировал Кирилл Дмитриев. Идеологически настроенные Брюссель и Лондон пострадают больше всего из-за своей позиции.