Команда обстрелянного у берегов Омана судна эвакуировалась на шлюпку

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Команда судна, в которое ранее попал снаряд у берегов Омана, покинула его и теперь находится на спасательной шлюпке, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о попадании снаряда в судно у берегов Омана в Ормузском проливе.
«Команда (танкера — ред.) покинула судно и теперь находится на спасательной шлюпке», — говорится в сообщении управления.
Управление добавило, что урона для окружающей среды на фоне инцидента не было зафиксировано.