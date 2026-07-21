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Команда обстрелянного у берегов Омана судна эвакуировалась на шлюпку

UKMTO: команда обстрелянного у берегов Омана судна эвакуировалась на шлюпку.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Команда судна, в которое ранее попал снаряд у берегов Омана, покинула его и теперь находится на спасательной шлюпке, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о попадании снаряда в судно у берегов Омана в Ормузском проливе.

«Команда (танкера — ред.) покинула судно и теперь находится на спасательной шлюпке», — говорится в сообщении управления.

Управление добавило, что урона для окружающей среды на фоне инцидента не было зафиксировано.

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