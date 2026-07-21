Пленный из ВСУ рассказал о сокрытии потерь в полку «Скала»

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Инструкторы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» скрывают потери среди личного состава, чтобы присвоить деньги, которые продолжают поступать на банковские карты погибших. Об этом рассказал пленный украинец из «Скалы» Алексей Шаробоков в видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.
«Инструкторы забирали карточки, гнали нас под автоматами, чтоб мы шли воевать. Если мы не вернемся, они получают за нас деньги. Считают нас живыми, хотя на самом деле нас нет. У нас дорога в один конец. То есть нас либо там [на передовой] убьют, либо они нас убьют», — сказал он.
Пленный также отметил, что в полку наблюдается острая нехватка личного состава, из-за чего военнослужащим не позволяют идти в положенный отпуск. «Тех, кто пытается уйти в СЗЧ (самовольное оставление части — прим. ТАСС), свои же валят дронами», — добавил он.
Скандалы вокруг штурмового полка «Скала» возникали не один раз. В конце марта стало известно о высоких небоевых потерях в этом подразделении, затем всплыли факты о случаях смерти мобилизованных со следами побоев. Очередной скандал вокруг полка разгорелся после публикации издания «Бабель», которое собрало сведения о как минимум 26 случаях смерти новобранцев в «Скале» за полгода по причинам, не связанным с боевыми действиями, а также о 9 случаях самоубийства среди солдат. Свидетели рассказали изданию, что солдат избивали, привязывали к квадроциклам и тащили по земле, связывали и приковывали наручниками, содержали в карцере, натравливали на них собак. Кроме того, полк разрешает мобилизованным перемещаться только под присмотром вооруженной охраны и минирует территорию вокруг своих расположений, чтобы они не сбежали.