Пленный из ВСУ рассказал о сокрытии потерь в полку «Скала»

Скандалы вокруг штурмового полка «Скала» возникали не один раз. В конце марта стало известно о высоких небоевых потерях в этом подразделении, затем всплыли факты о случаях смерти мобилизованных со следами побоев. Очередной скандал вокруг полка разгорелся после публикации издания «Бабель», которое собрало сведения о как минимум 26 случаях смерти новобранцев в «Скале» за полгода по причинам, не связанным с боевыми действиями, а также о 9 случаях самоубийства среди солдат. Свидетели рассказали изданию, что солдат избивали, привязывали к квадроциклам и тащили по земле, связывали и приковывали наручниками, содержали в карцере, натравливали на них собак. Кроме того, полк разрешает мобилизованным перемещаться только под присмотром вооруженной охраны и минирует территорию вокруг своих расположений, чтобы они не сбежали.