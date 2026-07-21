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Боец Платонов рассказал, какие предметы ВСУ минируют на Днепропетровщине

Противник помещает взрывные устройства в шоколад, зажигалки и фонарики, сообщил санинструктор батальона 1642 «Кедр» группировки «Центр».

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Украинские войска в Днепропетровской области минируют шоколадные батончики, фонари и зажигалки, рассказал ТАСС санинструктор батальона 1642 «Кедр» группировки войск «Центр» Владислав Платонов.

«Есть различные самодельные взрывные устройства в виде пряников, в упаковке “Сникерса” может быть самодельное устройство, в зажигалках, в фонариках», — рассказал командир.

Кроме того, их маскируют при помощи камней и ветвей деревьев.

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