Боец Платонов рассказал, какие предметы ВСУ минируют на Днепропетровщине

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Украинские войска в Днепропетровской области минируют шоколадные батончики, фонари и зажигалки, рассказал ТАСС санинструктор батальона 1642 «Кедр» группировки войск «Центр» Владислав Платонов.
«Есть различные самодельные взрывные устройства в виде пряников, в упаковке “Сникерса” может быть самодельное устройство, в зажигалках, в фонариках», — рассказал командир.
Кроме того, их маскируют при помощи камней и ветвей деревьев.
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