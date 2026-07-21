Президент Путин наградил многодетных родителей из Челябинской области

Орден «Родительская слава» получили Анастасия и Евгений Савины, а также Ольга и Станислав Соболькины. Эту награду вручают состоящим в браке либо одиноким родителям, воспитавшим не меньше семи детей. Вместе с наградой выплачивают поощрение в 500 тыс. рублей.