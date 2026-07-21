Во Владимире беспилотник попал в многоквартирный дом

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины попал в многоквартирный жилой дом во Владимире. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Он отметил в своём Telegram-канале, что в результате попадания беспилотника в одной из квартир начался пожар. Возгорание было локализовано на площади около 25 кв. м, открытое горение ликвидировали.
«Жильцов там не находилось. По предварительным данным, пострадавших нет… Проводится эвакуация», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о повреждении частных домов в результате атаки украинских БПЛА на регион.