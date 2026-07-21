Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владимире беспилотник попал в многоквартирный дом

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины попал в многоквартирный жилой дом во Владимире. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины попал в многоквартирный жилой дом во Владимире. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Он отметил в своём Telegram-канале, что в результате попадания беспилотника в одной из квартир начался пожар. Возгорание было локализовано на площади около 25 кв. м, открытое горение ликвидировали.

«Жильцов там не находилось. По предварительным данным, пострадавших нет… Проводится эвакуация», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о повреждении частных домов в результате атаки украинских БПЛА на регион.

Узнать больше по теме
Александр Авдеев: биография, карьера и личная жизнь губернатора Владимирской области
Уроженец Калуги и выпускник факультета машиностроения стал в 2021 году врио губернатора Владимирской области. Через год Александр Авдеев официально возглавил регион: собрали главное из биографии чиновника.
Читать дальше