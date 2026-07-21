Reuters: УВКБ ООН ведет кампанию по сохранению отношений США

С начала своего второго срока в 2025 году президент США Дональд Трамп сократил финансирование учреждений ООН и вышел из десятков организаций ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения. Представители администрации Трампа также призвали другие страны присоединиться к глобальной кампании по отмене защиты прав беженцев. УВКБ ООН уже столкнулось с финансовым кризисом после того, как доступное финансирование сократилось примерно на 30% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Агентство сократило тысячи рабочих мест и объявило о дальнейших сокращениях в этом году.