Принц Саудовской Аравии посетит Челябинскую область

Переговоры пройдут на высшем уровне и ознаменуют переход от простой торговли к глубокой промышленной интеграции: стороны обсудят создание совместного сборочного производства изоляторов непосредственно на территории королевства в кооперации с арабскими корпорациями. Для ЮАИЗ это следующий шаг после успешного экспорта продукции для стратегического проекта ЛЭП «Египет — Саудовская Аравия». Генеральный директор завода Сергей Михайлов подчеркнул, что южноуральская сторона нацелена на выстраивание долгосрочной кооперации. Предстоящий визит саудовского инвестора также свидетельствует о растущем интересе крупного зарубежного капитала к промышленному комплексу Челябинской области.