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Содержание чиновников и бюджетников в Братске за год увеличилось почти на 10%

На содержание муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений за первые шесть месяцев текущего года из бюджета направили 4,8 миллиарда рублей. Это больше, чем годом ранее. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте мэрии Братска.

Источник: ИА "ТК Город"\Архив

В частности, в данных за первые шесть месяцев 2026 года указывается, что среднесписочная численность чиновников в городе сократилась на 5% за год: с 429 до 410 человек. В то же время выросла среднесписочная численность работников муниципальных учреждений: с 8 651 до 8 684 человек.

Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих и бюджетников стали выше почти на 10%. С января по июнь 2025 года на соответствующие цели потратили из бюджета около 4,4 миллиардов рублей, за шесть месяцев этого года — свыше 4,8 миллиардов.