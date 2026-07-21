Содержание чиновников и бюджетников в Братске за год увеличилось почти на 10%

В частности, в данных за первые шесть месяцев 2026 года указывается, что среднесписочная численность чиновников в городе сократилась на 5% за год: с 429 до 410 человек. В то же время выросла среднесписочная численность работников муниципальных учреждений: с 8 651 до 8 684 человек.