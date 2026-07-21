Командир Волков заявил, что ВСУ используют аналог польской короткостволки

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие в Днепропетровской области начали использовать аналоги польских короткоствольных винтовок. Об этом рассказал ТАСС командир мотострелковой роты батальона «Кедр» 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Александр Волков.
«Чаще стали встречаться короткоствольные штурмовые винтовки. Они чем-то напоминают образец польского производства. То есть, это также натовское оружие. Это модификация польского оружия. Штурмовой вид винтовки, калибр — 5,56, пластиковый корпус», — рассказал командир.
Он добавил, что по техническим характеристикам этот вид оружия мало отличается от обычного автомата.