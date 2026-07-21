Командир Волков: боец РФ в Днепропетровской области сбил 10 дронов ВСУ

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Российский военнослужащий в Днепропетровской области сбил восемь FPV-дронов и два гексакоптера ВСУ и выполнил боевую задачу. Об этом рассказал ТАСС командир мотострелковой роты батальона «Кедр» 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Александр Волков.
«Военнослужащий нашего батальона заходил [на место выполнения боевой задачи], он сбил восемь FPV-дронов и два гексокоптера типа “Баба-яга”. Военнослужащий остался жив, здоров, выполнил и дальше продолжает выполнять свою боевую задачу», — рассказал командир.
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