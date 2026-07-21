Во Владимире беспилотник ударил по многоквартирному дому

Во Владимире беспилотник попал в квартиру жилого дома, сообщил губернатор Александр Авдеев. Начался пожар.
По словам главы региона, в момент удара жильцов в квартире не было. По предварительным данным, пострадавших нет. Жителей других квартир эвакуируют.
В квартире, в которую попал беспилотник, начался пожар. Огонь локализован на площади 25 кв. м. Открытое горение ликвидировано, добавил губернатор.
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