Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владимире беспилотник ударил по многоквартирному дому

Во Владимире беспилотник попал в квартиру жилого дома, сообщил губернатор Александр Авдеев. Начался пожар.

Во Владимире беспилотник попал в квартиру жилого дома, сообщил губернатор Александр Авдеев. Начался пожар.

По словам главы региона, в момент удара жильцов в квартире не было. По предварительным данным, пострадавших нет. Жителей других квартир эвакуируют.

В квартире, в которую попал беспилотник, начался пожар. Огонь локализован на площади 25 кв. м. Открытое горение ликвидировано, добавил губернатор.

Узнать больше по теме
Александр Авдеев: биография, карьера и личная жизнь губернатора Владимирской области
Уроженец Калуги и выпускник факультета машиностроения стал в 2021 году врио губернатора Владимирской области. Через год Александр Авдеев официально возглавил регион: собрали главное из биографии чиновника.
Читать дальше