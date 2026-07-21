Командир Волков рассказал о брошенных телах иностранных наемников ВСУ

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. ВСУ оставили на линии фронта в Днепропетровской области тела иностранных наемников, сообщил ТАСС командир мотострелковой роты батальона «Кедр» 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Александр Волков.
«Есть именно тела погибших военнослужащих другой национальности, не украинской», — рассказал командир.
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