Axios: США и Ирану предложили 10-дневное прекращение огня

«Мы сказали США и Ирану, что предлагаем период охлаждения», — сказал один из собеседников издания. По информации Axios, посредники сформировали предложение о прекращении огня на 10 дней из тех условий, которые Иран, Оман и Катар обсуждали 11 июля. Тогда Вашингтон потребовал от Тегерана взять на себя обязательства по сохранению свободного судоходства в Ормузском проливе.
Администрация президента США изучает предложение, но готовится и к возможному провалу переговоров. Как отмечает Axios, в последние дни американские военнослужащие перебросили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, формируя силы, необходимые для эскалации. О планах расширить военную операцию также писала The Washington Post.