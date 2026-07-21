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Axios: США и Ирану предложили 10-дневное прекращение огня

Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники предложили США и Ирану 10-дневное прекращение огня, пишет Axios со ссылкой на источники.

Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники предложили США и Ирану 10-дневное прекращение огня, пишет Axios со ссылкой на источники.

«Мы сказали США и Ирану, что предлагаем период охлаждения», — сказал один из собеседников издания. По информации Axios, посредники сформировали предложение о прекращении огня на 10 дней из тех условий, которые Иран, Оман и Катар обсуждали 11 июля. Тогда Вашингтон потребовал от Тегерана взять на себя обязательства по сохранению свободного судоходства в Ормузском проливе.

Администрация президента США изучает предложение, но готовится и к возможному провалу переговоров. Как отмечает Axios, в последние дни американские военнослужащие перебросили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, формируя силы, необходимые для эскалации. О планах расширить военную операцию также писала The Washington Post.

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