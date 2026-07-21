Axios: США и Ирану предложили 10-дневное прекращение огня

«Мы сказали США и Ирану, что предлагаем период охлаждения», — сказал один из собеседников издания. По информации Axios, посредники сформировали предложение о прекращении огня на 10 дней из тех условий, которые Иран, Оман и Катар обсуждали 11 июля. Тогда Вашингтон потребовал от Тегерана взять на себя обязательства по сохранению свободного судоходства в Ормузском проливе.