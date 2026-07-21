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МИД РФ обязал итальянских дипломатов покинуть Россию в течение трех суток

Персонами нон грата объявили атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу и атташе посольства Италии Давиде Д’Априле, сообщили в российском дипведомстве.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Временный поверенный Италии в РФ был вызван в МИД в связи с ответным объявлением персонами нон грата двух итальянских дипломатов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«20 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Итальянской Республики Джованни Скопа в связи с предъявленными ранее итальянской стороной ничем не обоснованными требованиями к военно-морскому и военно-воздушному атташе и помощнику военно-морского атташе посольства Российской Федерации покинуть территорию Италии», — говорится в сообщении.

Следуя принципу взаимности, РФ объявляет персонами нон грата помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу и атташе посольства Италии в России Давиде Д’Априле. Им, а также членам их семей необходимо покинуть России в течение трех дней, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

На любые враждебные или провокационные действия против дипломатов РФ последует надлежащий ответ, подчеркнули в МИД России.