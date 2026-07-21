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Axios: посредники передали Вашингтону и Тегерану инициативу о перемирии

На фоне эскалации американо-иранского конфликта региональные посредники выступили с инициативой о временном прекращении огня.

На фоне эскалации американо-иранского конфликта региональные посредники выступили с инициативой о временном прекращении огня. Катар, Египет, Пакистан и другие страны передали США и Ирану предложение о 10-дневном перемирии, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация Дональда Трампа изучает этот план. Американские чиновники даже призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут сорвать дипломатические усилия. Инициатива предполагает полную остановку боевых действий и открытие судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, сторонам предлагается вернуться к меморандуму о взаимопонимании.

На данный момент ни Вашингтон, ни Тегеран официально не приняли предложение. Axios прогнозирует два основных сценария: либо стороны заключат перемирие, либо США начнут масштабную совместную военную кампанию с Израилем с целью принудить Иран к капитуляции.

Окончательное решение Трампом пока не принято. Однако, как отмечают чиновники, ближайшие дни будут определяющими для дальнейшего развития событий. В Вашингтоне готовятся и к провалу переговоров: за последние дни американские военные перебросили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков.

Израильские источники сообщили Axios, что ЦАХАЛ приведен в состояние повышенной готовности в связи с возможным расширением конфликта до полномасштабной скоординированной кампании уже в ближайшее время.

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