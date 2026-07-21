Axios: посредники передали Вашингтону и Тегерану инициативу о перемирии

По данным издания, администрация Дональда Трампа изучает этот план. Американские чиновники даже призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут сорвать дипломатические усилия. Инициатива предполагает полную остановку боевых действий и открытие судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, сторонам предлагается вернуться к меморандуму о взаимопонимании.
На данный момент ни Вашингтон, ни Тегеран официально не приняли предложение. Axios прогнозирует два основных сценария: либо стороны заключат перемирие, либо США начнут масштабную совместную военную кампанию с Израилем с целью принудить Иран к капитуляции.
Окончательное решение Трампом пока не принято. Однако, как отмечают чиновники, ближайшие дни будут определяющими для дальнейшего развития событий. В Вашингтоне готовятся и к провалу переговоров: за последние дни американские военные перебросили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков.
Израильские источники сообщили Axios, что ЦАХАЛ приведен в состояние повышенной готовности в связи с возможным расширением конфликта до полномасштабной скоординированной кампании уже в ближайшее время.
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