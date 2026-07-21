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РИА Новости: солдат ВСУ застрелил сослуживцев, пытавшихся обмануть бойцов России

Боец территориальной обороны Украины застрелил двух сослуживцев, которые пытались обмануть военнослужащих Вооружённых сил России готовностью сдаться в плен.

Боец территориальной обороны Украины застрелил двух сослуживцев, которые пытались обмануть военнослужащих Вооружённых сил России готовностью сдаться в плен.

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, по словам которого украинские военные намеревались заманить россиян на заминированный участок местности.

«Сдавшийся в плен солдат территориальной обороны застрелил двоих украинских националистов…» — говорится в сообщении.

Ранее агентство сообщило об атаке ВСУ дронами на пытавшихся сдаться в плен сослуживцев в Сумской области.

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