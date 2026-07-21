СМИ: США не могут защитить 50 тысяч военных от ударов Ирана

Центральное командование ВС США (CENTCOM) 18 июля сообщило о гибели двух американских военнослужащих в Иордании в ходе противодействия иранским ракетам и беспилотникам. Издание напомнило об атаке Ирана по базе США «Муваффак Салти» в Иордании, в результате которой они и погибли. Как отметили американские чиновники, удар по базе был одной из трех отдельных ракетных атак за 24 часа на прошлой неделе.