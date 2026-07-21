В Омске учителя получат новые льготы после указа Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ № 498 «О дополнительных мерах поддержки учителей». Документ официально закрепляет особый статус педагогов и вступает в силу со дня подписания.
Учителям гарантируют профессиональное развитие на протяжении всей трудовой деятельности, в том числе дополнительное образование и методическое сопровождение. За начинающими педагогами минимум на год должны закреплять наставников.
Также учителя получат бесплатный доступ к созданным за бюджетный счёт образовательным ресурсам, учебным материалам и цифровым библиотекам. Один раз в месяц они смогут бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи.
Педагогам предоставят бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам и государственную защиту при угрозах жизни и здоровью. После 25 лет педагогического стажа учителя смогут претендовать на звание «Ветеран труда». Регионам рекомендовали предоставить их детям первоочередное право на места в детских садах.
Правительство должно разработать единый образец удостоверения учителя и пересмотреть требования к рабочему времени и учебной нагрузке. Региональные власти смогут вводить дополнительные льготы, но сокращать уже действующие меры поддержки запрещено.
По данным Минпросвещения, в 2026 году в педагогические вузы подали почти 585 000 заявлений. Годом ранее их было 455 000.