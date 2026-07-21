В Омске учителя получат новые льготы после указа Путина

Педагогам предоставят бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам и государственную защиту при угрозах жизни и здоровью. После 25 лет педагогического стажа учителя смогут претендовать на звание «Ветеран труда». Регионам рекомендовали предоставить их детям первоочередное право на места в детских садах.