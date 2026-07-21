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WSJ: США не могут защитить 50 тысяч американских военных от арсенала Ирана

Вашингтон не может защитить 50 тыс. американских военных, дислоцированных на Ближнем Востоке, от значительного арсенала Ирана.

Источник: RT на русском

Вашингтон не может защитить 50 тыс. американских военных, дислоцированных на Ближнем Востоке, от значительного арсенала Ирана.

Такое утверждение приводит американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, Иран обладает внушительным числом баллистических ракет и беспилотников.

«Тот факт, что трём ракетам удалось ускользнуть от американских систем ПВО, указывает на трудности в защите 50 тыс. военных…» — говорится в материале.

Ранее телеканал Press TV сообщил, что Иран нанёс удары по трём американским военным базам в Кувейте.

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