МВФ одобрил выделение Украине $690 млн

МВФ принял такое решение после проверки экономики Украины. В МВФ отметили, что стране удается удерживать финансовую стабильность, несмотря на удары по инфраструктуре и побочные эффекты эскалации на Ближнем Востоке. Однако, по данным экспертов, экономическая ситуация ухудшается, а темпы проведения реформ замедлились.