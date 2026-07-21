Артиллерия «Севера» за ночь уничтожила гаубицу и 14 пунктов управления БПЛА ВСУ

КУРСК, 21 июля. /ТАСС/. Артиллеристы «Севера» уничтожили 155-мм гаубицу М114 и 14 пунктов управления БПЛА ВСУ за ночь. Потери составили почти 90 украинских солдат, сообщили ТАСС в группировке войск.
«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 155-мм гаубицу М114, ракетную систему залпового огня БМ-21 “Град”, 14 пунктов управления, 89 военнослужащих и 10 автомобилей высокой проходимости ВСУ», — рассказали в группировке войск.
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