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Артиллерия «Севера» за ночь уничтожила гаубицу и 14 пунктов управления БПЛА ВСУ

Российские бойцы также поразили 89 вражеских военнослужащих.

КУРСК, 21 июля. /ТАСС/. Артиллеристы «Севера» уничтожили 155-мм гаубицу М114 и 14 пунктов управления БПЛА ВСУ за ночь. Потери составили почти 90 украинских солдат, сообщили ТАСС в группировке войск.

«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 155-мм гаубицу М114, ракетную систему залпового огня БМ-21 “Град”, 14 пунктов управления, 89 военнослужащих и 10 автомобилей высокой проходимости ВСУ», — рассказали в группировке войск.

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