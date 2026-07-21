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«Врачи без границ» потребовали от Израиля освободить медиков из сектора Газа

Международная организация «Врачи без границ» (MSF) потребовала от Израиля освободить директора больницы «Камаль Адван» в Газе Хуссама Абу Сафию, который находится под стражей более полутора лет.

Международная организация «Врачи без границ» (MSF) потребовала от Израиля освободить директора больницы «Камаль Адван» в Газе Хуссама Абу Сафию, который находится под стражей более полутора лет.

«MSF возмущена обращением с медицинскими работниками, большинство из которых удерживаются в ужасных условиях без каких-либо оснований или причин», — указано в сообщении.

В MSF призвали международное сообщество пересмотреть позицию молчания, назвав это соучастием в нарушениях прав человека.

Организация также потребовала обеспечить медикам человеческие условия содержания и необходимую медпомощь до момента освобождения.

По данным Healthcare Workers Watch, с октября 2023 года под стражей в Израиле остаются 95 палестинских медработников. За этот же период в регионе погибли более 1,7 тыс. сотрудников сферы здравоохранения, включая 15 специалистов организации «Врачи без границ».

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