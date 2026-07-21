В штабе общественной поддержки «Единой России» состоялись приемы граждан

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В штабе общественной поддержки «Единой России» прошли приемы граждан по вопросам защиты прав в трудовой сфере. На вопросы жителей отвечали депутаты всех уровней, специалисты фонда обязательного медицинского страхования и социального фонда, адвокат агентства мировых судей.
Также на прошедшей неделе граждан принимали депутаты Госдумы: Наталья Каптелинина и Александр Дроздов.
По итогам приема Александр Дроздов отметил: «В рамках недели приемов “Единой России” по вопросам защиты трудовых прав встретился с земляками в Штабе общественной поддержки. На особом контроле партии — поддержка участников СВО и их семьям. В том числе, в части трудоустройства ветеранов спецоперации. По итогам личного приема в Штабе общественной поддержки взял в работу сразу несколько обращений в интересах наших защитников. Всего, с начало года поступило 83 обращения по теме спецоперации. 74 удалось решить положительно, остальные в работе. По каждому работаем до победного».
Как рассказали в штабе общественной поддержки, большую часть граждан интересовали проблемы в сфере ЖКХ, участники СВО приходили с вопросами по реабилитации после ранений, один из заявителей интересовался возможностью ремонта фасада здания по проспекту Мира в Красноярске.
Кроме того, в штабе общественной поддержки прошел Единый день приема участников СВО по вопросам соцподдержки.
Напомним, штаб общественной поддержки «Единой России» работает постоянно, в любой будний день жители Красноярского края могут обратиться за помощью.
Адрес штаба общественной поддержки «Единой России» — г. Красноярск, ул. Ленина, 102.
Записаться на прием можно по телефону: 265−93−25.
Также можно отправить обращение на адрес электронной почты: op@krasnoyarsk.er.ru
За графиком приёмов и работы общественной приёмной следить на сайте по ссылке krasnoyarsk.er.ru/contacts/reception.