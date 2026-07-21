Командир Енисей: бойцы «Севера» уничтожили пять артиллерийских орудий ВСУ

«Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 “Мста-С” 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” уничтожили пять артиллерийских орудий и два блиндажа боевиков ВСУ в Харьковской области за неделю. С помощью операторов разведывательных БПЛА мы обнаруживаем не только артиллерийские орудия, но укрытия расчетов и места хранения боеприпасов», — рассказал он.