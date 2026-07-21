БЕЛГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили пять артиллерийских установок и два блиндажа с ВСУ в Харьковской области за неделю. Об этом ТАСС сообщил командир самоходной артиллерийской батареи группировки войск с позывным Енисей.
«Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 “Мста-С” 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” уничтожили пять артиллерийских орудий и два блиндажа боевиков ВСУ в Харьковской области за неделю. С помощью операторов разведывательных БПЛА мы обнаруживаем не только артиллерийские орудия, но укрытия расчетов и места хранения боеприпасов», — рассказал он.
Енисей добавил, что работу артиллеристов «Севера» с воздуха корректируют расчеты многофункциональных беспилотных комплексов «Орлан-10».